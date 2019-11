SLO Open v taekwondoju: po letu 2016 spet v Zrečah

Velik mednarodni športni dogodek – ‘5. SLO Open’ v taekwon-doju, so minuli konec tedna gostili v Zrečah. Zrečani turnir organizirajo skupaj s kluboma Skala Velenje in Sun Braslovče, prizorišča pa se izmenjujejo, tako da je bila po letu 2016 znova na vrsti zreška športna dvorana. Dvodnevnega turnirja ‘A kategorije’ neolimpijske verzije ITF se je tokrat udeležilo več kot 400 tekmovalcev iz 15 evropskih držav.

Od tekmovalce domačega Taekwon-do kluba Unior Zreče so se z zlatom okitili Katarina Kovačič (forme rumeni pas mladinke), Leila Pašarč (forme beli pas mlajše deklice), Aladin Krnjič (forme beli pas starejši dečki), Tjan Furman (forme beli pas starejši dečki) in Natalija Boček (forme članice rumeni pas). Kako je šlo ostalim domačinom in kakšno je stanje v zreškem klubu pa preverite v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

