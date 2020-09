Slivovi muffini s cimetom

200 g sliv

300 g moke

1 jajce

1 pecilni prašek

1 žlička cimeta v prahu

100 g rjavega sladkorja

80 ml belega rastlinskega olja

250 ml jogurta

Pečico segrejte na 180 stopinj. Slive operite, jim odstranite koščice in jih na drobno narežite. Moko zmešajte s pecilnim praškom in cimetom. V drugi posodi razžvrkljajte jajce, dodajte sladkor, olje in jogurt in dobro premešajte. Mokrim sestavinam primešajte suhe ter na koncu vmešajte slive.

Pekač za muffine obložite s papirnatimi modelčki. Vdolbine do 2/3 napolnite s testom. Muffine pecite v pečici 30 minut. Še tople vzemite iz pekača in jih ohladite na rešetki. Po želji jih posujte s sladkorjem v prahu.

