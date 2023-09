SLG vstopa v novo sezono, polno novosti

Slovensko ljudsko gledališče Celje (SLG) začenja svojo novo, že 73. sezono, v sklopu katere pripravljajo kar nekaj novosti.

Vpis abonmajev za sezono 2023/24 so podaljšali do 6. oktobra. Abonma vključuje šest premiernih uprizoritev – pet na Velikem in eno na Malem odru – ter eno gostujočo predstavo ali drugo prireditev po lastni izbiri. Pripravljajo tudi eno premierno uprizoritev za otroke.

Kakšne so novosti?

Sicer pa nova sezona SLG prinaša kar nekaj novosti. Vzpostavili bodo abonma Dialog, katerega posebnost je, da obiskovalce po ogledu predstav čaka še pogovor z ustvarjalci. Otroški abonma Abonmajček so razdelili na dve skupini. Ena je namenjena otrokom od 3. leta starosti dalje, druga otrokom od 6. leta starosti dalje. Za mladino, staro od 15 do 19 let, pa pripravljajo novo platformo, ki so jo poimenovali stARTboks. V sklopu te bodo mladi lahko razvijali lastno ustvarjalnost, si ogledali predstave in se o njih pogovarjali, na svojstven način pa bodo vstopali tudi v robne uprizoritvene prakse.

Dodatna novost je nov koncertni cikel CE dur – CElju Dajemo Urbani Ritem. V sklopu tega bodo v gledališču vse leto gostili glasbene skupine, ki s svojim kakovostnim ustvarjanjem plemenitijo slovenski kulturni prostor. Glasbeniki bodo nastopili s pretežno svojim akustičnim programom, da bodo večeri bolj gledališki, pa bodo z njimi zapeli še igralci iz celjskega gledališča.

Poleg večernih koncertov bodo nastopajoči z dopoldanskim programom razvedrili tudi najmlajše v otroških dopoldnevih. Veselimo se lahko nastopov glasbenih skupin in posameznikov, kot so Katalena, Dan-D, Severa Gjurin, Bossa de Novo, Bilbi in Pliš. (MH)