Slavko Vetrih: “Ob vsaki novi situaciji se je mogoče marsičesa naučiti”

Slavko Vetrih, župan Vitanja pravi, da so kljub epidemiji v občini lani uresničili vse zastavljene cilje, med občani pa po uvedbi cepljenja proti covidu-19 zaznava optimizem.

Kako in s kom ste preživeli letošnje božično-novoletne praznike?

Božične praznike sem preživel doma, v krogu družine. Največji čar praznikov je bil seveda Božiček, ki je z darilci, ki jih je postavil pod božično jelko, razveselil vse, najbolj pa seveda vnuka in vnukinjo. Sicer pa je bilo v prazničnih dneh dovolj časa tudi za nekatera domača opravila. Skratka, prazniki so bili mirni in prijetni.

Ste veseli, da je nenavadnega leta 2020 konec?

Čas, ki mine, se nikdar več ne povrne. Koledar nam odšteva čas in prišteva leta. Povsem ne-močni smo pri tem. Leto 2020 se bo zaradi epidemije zagotovo zapisalo v zgodovino. Sreča v nesreči je bila ta, da je bilo v občini Vitanje sorazmerno malo okuženih, glavnina obolelih pa je bolezen premostila z blagimi posledicami. Življenje na Vitanjskem je zato teklo dokaj normalno, ni prihajalo do motenj v oskrbi. Sreča je, ker veliko prebivalcev živi na podeželju, kjer je možnost pogostih stikov manjša. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti Vitanjčankam in Vitanjčanom, ki dosledno upoštevajo preventivna priporočila zdravstvene stroke.

Osebno sem z letom, kljub številnim omejitvam epidemije novega koronavirusa, zadovoljen. Življenje in delo na občinski upravi je potekalo brez večjih težav. Opravili smo vse načrtovane naloge. In še kaj za po vrhu. Ljudje povedo, da je bilo veliko narejenega. In da so s postorjenim v glavnem zadovoljni. Tudi doma se je vse končalo po predvidevanju. Ljudje smo pač takšna bitja, da med letom kar naprej tarnamo nad tem in onim. Ko se leto poslavlja, pa radi rečemo, da, naj bi bilo še za vnaprej vsaj tako kot v iztekajočem letu. Sam dodajam – če bo pa boljše, pa tudi ne bo nihče imel ničesar proti.

Kaj ste se v teh zadnjih mesecih, ko so se naša življenja tako močno spremenila, naučili?

Ob vsaki novi situaciji se je mogoče marsičesa naučiti. Osebno sem spoznal, da je najbolj dobrodošla trezna presoja in čimbolj umirjen in premišljen pristop k reševanju razmer. Nervoza pušča preveč negotovosti, napak in nepravilnih odločitev.

Pomembno je zaupanje drug do drugega. Navsezadnje smo vsi skupaj ugotovili, da je bilo pred prihodom epidemije morda tudi nekaj nepotrebnih druženj in da se da preživeti morda celo lepše brez njih. Naučili smo se, da je nadvse dobrodošla sodobna komunikacijska tehnika, Mimogrede mi spomin poroma v čase in k nasprotovanjem pri izgradnji širokopasovnega omrežja, brez katerega bi bilo danes izjemno težko. In naučili smo se, da je takrat, ko gre zares, potrebno dojeti in spoštovati »pravila igre«

Kakšno je trenutno življenje v vaši občini? Pri občankah in občanih prevladuje optimizem ali pesimizem?

Po mojem videnju so razmere v vitanjski občini dokaj normalna. Ne zaznavam pesimizma, ob pojavu zdravila pa zaznavam porast optimizma in upanja v skorajšnji konec epidemije. Upamo, da bo temu res tako. Ljudje pričakujejo čimprejšnje odprtje šol in vrtca. Razumem upravičen strah pred okužbo pri starejših ljudeh, zato si želim, da bi se razmere čimprej normalizirale.

