Včeraj so v Rogaški Slatini razglasili dve novi legendi – slainska legenda 2018 je postala 99-letna Ela Kamenšek, za slat’nsko legendo posthumno so razglasili Borisa Kidriča, imenovanje je prevzela njegova hči Marjetka Kidrič.

Prireditev družno organizirajo Franc Vukovič – Pico, Nani Poljanec in Kristijan Blažun. Tudi letos so na Evropski ploščadi pripravili zanimiv program od ranega popoldneva do pozne noči, nastopili so plesalci plesnega kluba Kuš ni me, tolkalna skupina Stick controll, Tilin Romanesco band ter Slat’nski big band. Posebno presenečnje so pripravili za redna gosta – Duško in Miloša Kosmača iz Koprive na Krasu – ki sta Rogaško Slatino obiskala že 100-krat.

V okviru prireditve je potekalo še tekmovanje v kuhanju slat’nskega piskra – letos je bila najboljša ekipa Stritarjeva republika.

Ela Krumpak – slat’nska legenda 2018

Rojena je bila 27. maja 1919 v Brežicah, poročila se je z Antonom Kamenškom in z njim odprla salon, v katerega so zahajali številni domačini in gostje zdravilišča. 1941 se jima rodi sin Tonček, leta 1944 hči Elči. 24. marca 1945 se zgodi velika tragedija za družino, Anton je zasliševan in pretepen s strani fašističnih okupatorjev v Občinskem domu tako močno, da ne zdrži več in se raje, kot bi koga izdal, vrže skozi okno. Leta 1958 se je Ela drugič poročila – z Jožetom Krumpakom iz Rogaške Slatine – in leta 1963 povije tretjega otroka, hči Sašo. Ela je imela grenko in hkrati pestro življenje. Ima tri otroke, pet vnukov, sedem pravnukov in dva prapravnuka. Od leta 2010 živi v Pegazovem domu v Rogaški Slatini, kjer se rada druži s sostanovalci, jim pomaga in svetuje. Njen spomin pri 99 letih je zelo bister. Odlika, ki jo spremlja skozi življenje, je vedno velika tolerantost do vseh ljudi, in seveda, da je izučila na desetine uspešnih frizerk in frizerjev, ki so uspešno nadaljevali svojo pot.

Boris Kidrič – slat’nska legenda 2018 posthumno

Rojen je bil 10. aprila 1912 na Dunaju kot edini sin Jelice (roj. Krušič) iz Savinjske doline in literarnega zgodovinarja in prešernoslovca dr. Franceta Kidriča, rojenega v Ratanski vasi pri Rogaški Slatini. Čeprav ga je veliko bolj zanimala kultura, se je z vso energijo in neverjetno dejavnostjo posvetil praktičnim in teoretičnim gospodarskim vprašanjem. Prihajal je do novih spoznanj in uvidel pomembne napake v ideološkem pristopu h gospodarstvu. Imel je veliko razumevanja za znanost in njegove podpore so botrovale k ustanovitvi več pomembnih znanstvenih institucij. Verjel je, da je znanje izredno pomemben dejavnik v razvoju družbe in na poti k napredku. Podpiral je industrializacijo in podpiral rast že obstoječih industrijskih objektov, kot je bila tudi Steklarna v Rogaški Slatini. Umrl je dan po 41. rojstnem dnevu, 11. aprila 1953. Zaradi njegovega življenjskega dela, naše polpretekle zgodovine, ki jo danes tako zelo radi potiskamo v pozabo, in za Slatinčane zelo pomembnega angažiranja, da je po drugi svetovni vojni Kidrič dosegel, da je Steklarna delovala naprej in s tem vse do današnjih dni daje kruh številnim generacijam, njihovim družinam in okolju, so za post humno slat’nsko legendo 2018 proglasili Borisa Kidriča. Naziv je v imenu očeta prevzela Marjetka Kidrič, ki je povedala, da je bila Rogaška Slatina njeni družini zelo pomembna ter da bi bila na prejeto priznanje ponosna tako oče kot dedek.