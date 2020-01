Slatinčanka dr. Amadea Dobovišek izdala novo poslovno knjigo

Dr. Amadea Dobovišek, Slatinčanka, ki se je v začetku devetdesetih izkazala kot uspešna vodja promocije Zdravilišča Rogaška, že 25 let živi in dela v Ljubljani. Po tem, ko je pred dobrimi desetimi leti napisala prvo strokovno knjigo Strateško vodenje prodaje, je pred kratkim izdala novo knjigo z naslovom Učinkovita implemetacija tržnih strategij.

Doktorirala je iz managementa pod budnim očesom profesorja Philipa Stilesa z Univerze v Cambridgeu. V okviru svojega svetovalnega podjetja Publi Una d. o. o. sodeluje s številnimi uspešnimi podjetji, včasih tudi s tujimi uglednimi strokovnjaki. Vodstvom podjetij pomaga izostriti strateški pogled pri iskanju tržnih priložnosti ali pa čim bolj učinkovito uresničiti načrtovane cilje. Za svoje delo je bila že nekajkrat nagrajena, med drugim tudi s prestižno nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta.

V knjigi, ki je plod dolgoletnega proučevanja managerskih praks, najprej opozarja na to, s kakšnimi poslovnimi modeli si morajo podjetja utirati pot k dolgoročnemu uspehu. V nadaljevanju pa skozi poglobljene raziskave v velikih slovenskih podjetjih ugotavlja, da med strateškimi načrti in njihovo izvedbo obstajajo razhajanja, ki slabijo moč in potencial podjetij. Največ težav pri implementaciji strategij izvira iz vedenja zaposlenih, ki mu podjetja večinoma posvečajo premalo pozornosti.

Uspešna predstavitev Konec novembra je dr. Amadea Dobovišek svojo novo knjigo predstavila poslovni javnosti v knjigarni Konzorcij Mladinske knjige v Ljubljani. Pri pogovoru ob predstavitvi knjige sta sodelovala tudi mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, in Andrej Božič, priznan manager in svetovalec. Ugotovili so, da je mnogim slovenskim podjetjem v zadnjih letih kronično primanjkovalo vizije, zato so danes le še proizvodni obrati velikih korporacij. Podjetja, ki vendarle bolj dolgoročno zrejo v prihodnost, pa se ne zavedajo razhajanj med svojimi strateškimi cilji in zavzetostjo, s katero jih zaposleni uresničujejo. Dodana vrednost na zaposlenega zato v Sloveniji še zmeraj bistveno zaostaja za evropskimi standardi.

Knjiga Učinkovita implementacija tržnih strategij se je uvrstila tudi med prve tri najboljše poslovne knjige na pravkar končanem 35. knjižnem sejmu v Ljubljani. Izbor najboljše poslovne knjige, ki poteka od leta 2013, organizirata Združenje Manager ter Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zmagala je sicer prevedena svetovna uspešnica Velesili umetne inteligence, ki jo je napisal Kai-Fu Lee, nekdanji predsednik kitajske podružnice Google, preostalo konkurenco slovenskih in tujih avtorjev poslovnih knjig pa je Doboviškovi uspelo premagati. (RN)