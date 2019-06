Slatinčan Grega Zbil balkanski podprvak v karateju

Največje karate prvenstvo za otroke se je od 31. maja do 2. junija odvijalo v Republiki srbski, v mestu Banjaluka. Velik uspeh je dosegel član Karate kluba Kozjansko in Obsotelje Slatinčan Grega Zbil, ki je osvojil drugo mesto.

Sodelovali so najboljši karateisti iz 10 držav – Albanije, Bosne, Bolgarije, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, Srbije, Turčije in Slovenije. Najboljši karateisti na Balkanu so opravili kar 1039 nastopov, od tega so se tam pomerili tudi s strani slovenske reprezentance izbrani štirje karateisti Karate kluba (KK) Kozjansko in Obsotelje, ki so opravili pet nastopov. Ob Gregi Zbilu so se tekmovanja udeležili še Vinko Juraja, Filip Lotrič in Luka Bele.

Gregov nastop

Grega je tekmovanje začel suvereno in odločno. Tako kot ostali tekmovalci je na tekmo odšel v vrhunski formi in s ciljem, da se uspešno prebija iz kola v kolo v močni konkurenci 27 tekmovalcev iz osmih držav. »Ko smo videli njegov nastop v prvem krogu z Bolgarom, ki ga je premagal z rezultatom 5 : 0, pa nam je bilo povsem jasno, da je v izvrstni pripravljenosti, odlični dnevni formi in več kot odlično motiviran ne le za preboj iz kroga v krog, temveč vrhunski rezultat,« pravi trener Miha Romih. Prav tako z istim rezultatom je v naslednjem krogu premagal domačina, nato tudi s 4 : 1 Turka in za finale prav tako s 4 : 1 še Makedonca. Tako je Grega kot prvi in edini Slovenec prvega dne tekmovanja z le dvema izgubljenima zastavicama stopil v popoldanski veliki finale z nasprotnikom iz Turčije. Žal je tu nasprotnik prikazal močnejšo in po mnenju sodnikov boljšo kato. Tako je Grega stopil na drugo mesto stopničk in se okitil s srebrno medaljo, kar je bil razlog za bučno navijaško vzdušje in Golico na delu tribune slovenskih navijačev v finalnem delu prvega dne tekmovanja.

Odličnemu tekmovalcu so sotekmovalci in vodstvo kluba v ponedeljek v Rogaški Slatini pripravili prisrčen sprejem.

Vabljeni k ogledu fotografij s sprejema. Foto: Jože Strniša