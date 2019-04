Slastni avokadovi kruhki

Sestavine za 2 osebi:

• zrel avokado

• žlica limoninega soka

• četrtina rdeče čebule

• ščepec soli

• 2-4 rezine kruha

• sezam

Priprava:

1. korak:

Z ostrim nožem prerežemo avokado na pol. Odstranimo koščico in z žlico odstranimo sredico v skledo. Z vilicami dobro pretlačimo, da nastane kompaktna zmes z nekaj koščki.

2. korak:

Pretlačenemu avokadu dodamo limonin sok, sol in zelo na drobno nasekljano rdečo čebulo ter vse skupaj dobro premešamo. Če se želimo izogniti zadahu po čebuli, lahko čebulo tudi izpustimo, prigrizek bo kljub temu zelo okusen.

3. korak:

Rezine rustikalnega kruha popečemo na ponvi. Na malce ohlajen popečen kruh nanesemo debelo plast avokadove zmesi in po vrhu potresemo s sezamom.