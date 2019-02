Slastna kremna juha s cvetačo in čičeriko

Sestavine:

manjša glava cvetače

1 čebula

2 stroka česna

skodelica čičerike

žlička kurkume

2 žlici sončničnih semen

2 žlici oljčnega olja

sol

3–4 kozarce vode

Priprava:

korak:

Cvetačo očistimo in razdelimo na manjše cvetke, čebulo in česen pa nasekljamo.

korak:

Na olju prepražimo nasekljano čebulo, dodamo česen, cvetačo in kurkumo in med mešanjem še malo popražimo. Nato dodamo 3 kozarce vode in solimo po okusu. Pustimo, da vse skupaj zavre, in kuhamo na zmernem ognju približno 20 minut oz. dokler se cvetača ne omehča.

korak:

Juho zmešamo s paličnim mešalnikom in dodamo še malo vode, če je pregosta. Kuhamo še 5 minut. Preden jo postrežemo, v juho stresemo čičeriko in sončnična semena, ki smo jih predhodno popražili v ponvi.