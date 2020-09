Slana pita z bučkami

Sestavine za 4 osebe:

Testo:

250 g moke

125 g masla

1 jajce

sol

Nadev:

3 jajca

4 spomladanske čebulice

3 stroki česna

3 bučke

peteršilj in bazilika

200 g creme fraiche

125 g naribanega sira

sol in poper

sladka paprika v prahu

olivno olje

Priprava:

korak:

Za pripravo testa moko malo posolimo in pregnetemo skupaj s hladnim maslom, nato dodamo jajce in dve žlici vode ter vse skupaj zgnetemo v testo. Testo zavijemo v folijo za živila in pustimo počivati pol ure.

korak:

Za nadev narežemo mlado čebulo na obročke, česen nasekljamo, bučke pa narežemo na tanke rezine. Vse skupaj na hitro popečemo v ponvi na malo olivnega olja. Jajca in creme fraiche zmešamo ter primešamo skupaj z nasekljanimi zelišči in naribanim sirom med mlačne bučke. Začinimo s soljo, poprom in sladko papriko v prahu.

korak:

Pečico segrejemo na 180 °C. V tortnem modelu razporedimo sloj testa, ki ga z vilico rahlo prepikamo. Napolnimo ga z bučkinim nadevom in pečemo okoli 45 minut.