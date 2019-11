Sladkorna bolezen: morda sploh ne veste, da jo imate!

V Sloveniji ugotavljajo naraščanje pogostosti sladkorne bolezni, ki je ena od najpogostejših kroničnih bolezni, njena pojavnost pa narašča s starostjo. Kar 65 odstotkov ljudi, starih nad 65 let, ima več kot eno kronično bolezen.

Med najpogostejšimi je prav sladkorna bolezen, ki prizadene veliko ljudi vseh starosti, saj se sladkorna bolezen v naraščajočem deležu pojavlja tudi med prebivalstvom srednjih let, zbolevajo tudi vedno mlajši, ob svetovnem dnevu bolezni poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Zakaj?

Razloge za to lahko pripisujemo demografskemu staranju, daljši življenjski dobi ter manjši umrljivosti splošnega prebivalstva in bolnikov s sladkorno boleznijo, večjemu deležu odkrite sladkorne bolezni (zlasti, kjer poteka aktivno presejanje) in izboljšanem zdravljenju ter večji razširjenosti dejavnikov tveganja (npr. debelost, zmanjšana telesna dejavnost, nezdravo prehranjevanje itd.)

Odkrijmo sladkorno

Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima devet bolnikov od desetih. Zanjo je značilno, da krvni sladkor narašča počasi, tekom let, brez kakršnihkoli težav, tako da oboleli sploh ne ve, da ima sladkorno bolezen. V Sloveniji je lahko takih bolnikov od 40.000 do 80.000.

Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko z novembrom 2019 začenjajo s projektom Odkrijmo sladkorno. S to raziskavo bodo ugotovili raz-širjenost še neodkrite sladkorne bolezni tipa 2 v posameznih skupinah prebivalstva in na tej podlagi pripravili predloge ukrepov za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.

Pomembna raziskava

K sodelovanju bodo vabljeni izbrani odrasli prebivalci Slovenije. Prosili jih bodo, da v laboratori-ju izvedejo brezplačno testiranje na sladkorno bolezen tipa 2. Raziskava Odkrijmo sladkorno je pomembna, saj bo prikazala realnejšo sliko trenutnega stanja števila neodkritih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Obstoječi podatki namreč kažejo, da se pojavnost sladkorne bolezni pomika v zgodnejša življenjska obdobja in da se vrh pojavnosti že kaže v obdobju delovno ak-tivne populacije. Zato lahko izsledki raziskave pomagajo tudi k oblikovanju ukrepov za krepitev zdravja na delovnem mestu ter za izboljšanje delovne zmožnosti bolnikov s sladkorno boleznijo. (NIJZ, N. K.)

Hude težave

Sladkorna bolezen je še vedno med najpomembnejšimi razlogi za hude zdravstvene težave. Previsok krvni sladkor poškoduje drobne in večje žile, ki prehranjujejo organe. Z zdravljenjem sladkorne bolezni lahko zmanjšamo pojav slepote, končne odpovedi ledvic, amputacij, možganske kapi in srčnega (miokardnega) infarkta, ki sodijo med kronične zaplete bolezni.