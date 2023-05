Želja članic Humanitarnega društva Vera, da osrečijo in razveselijo čim več ljudi in skupin, se je uresničila. Obiskale so Sončkov dom v Štorah in pripravile delavnico priprave ‘cake popsov’. Oskrbovancem je pripravo demonstrirala Lidija Šuhel, tudi sama sicer članica Humanitarnega društva Vera. Kot pravijo v društvu, so jih ‘popsi’ združili, in obljubljajo, da bodo s sladkimi druženji nadaljevali tudi v prihodnje. Foto: Arhiv društva.

