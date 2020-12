Sladka zloženka s čežano

Sestavine za pekač 20 x 30 cm:

100 g Albert keksov

3 dl sladke smetane

1 vaniljev sladkor

Čežana

4 velika sladka jabolka

1,5 dcl vode

ščepec mletih klinčkov

pol žličke mletega cimeta

Puding

vrečka vaniljevega pudinga

0,5 l mleka

2 žlici rjavega sladkorja

Priprava

korak:

V lonec vlijemo kozarec vode, nato dodamo olupljena in narezana jabolka. Začinimo z mletimi klinčki in cimetom ter na majhnem ognju pokrito dušimo približno deset minut. Ko so jabolka mehka, jih zblendamo s paličnim mešalnikom ali pretlačimo z vilicami.

korak:

Piškote razporedimo po dnu pekača. Po njih polijemo čežano in jo enakomerno razporedimo. Pustimo, da se ohladi.

korak:

Skuhamo puding kot je navedeno na vrečki, namesto navadnega uporabimo rjavi sladkor. Še vroč puding počasi in enakomerno prelijemo po čežani, razporedimo po celotni površini. Spet pustimo, da se ohladi.

korak:

Ohlajeno sladico namažemo še s stepeno sladko smetano, v katero smo vmešali vaniljev sladkor. Pekač postavimo v hladilnik vsaj za nekaj ur, da se okusi prepletejo, najbolje kar čez noč.

Preprosto ‘retro’ sladico lahko s spremembo katere od sestavin prilagodimo svojemu okusu.