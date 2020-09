Sl. Konjice: na novem bazenu se je kopalo okoli 6.000 kopalcev

Okoli 6.000 kopalcev so od odprtja našteli na novem konjiškem bazenu.

Konjičani so to poletje nestrpno pričakovali ponovno odprtje svojega mestnega kopališča. V 43 kopalnih dneh se je na bazenu zvrstilo okoli 6.000 obiskovalcev. Prodali so namreč 5.875 dnevnih vstopnic in 82 sezonskih vstopnic za kopanje, 32 kopalcev pa so razveselili z brezplačnim kopanjem.

S temi rezultati so upravljavci zadovoljni in pravijo, da so nad pričakovanji. “Kot je videti, smo tako domačini kot ostali kopalci iz sosednjih občin komaj čakali, da se nov bazen v Slovenskih Konjicah po nekaj letih ponovno odpre.”

Nekaj začetnih težav

Na konjiški komunali priznavajo, da so sprva imeli nekaj težav. “Zaradi nove tehnologije in na splošno vsega novega smo imeli pri upravljanju in vzdrževanju v letošnji sezoni manjše začetne težave, ki pa smo jih skupaj z lastnikom, Občino Slovenske Konjice, in izvajalci del uspešno re-ševali in kopalcem dnevno zagotavljali kvalitetno kopalno vodo in varno kopanje.”

Posebno poletje

Zagotovo pa je bila letošnja kopalna sezona posebna zaradi ukrepov in omejitev, povezanih s koronavirusom. Obiskovalcev jim sicer ni bilo treba ‘puščati na suhem’, so pa ti morali upoštevati varnostno razdaljo, si razkužiti roke, v zaprtih prostorih nositi maske, ob bazenu tudi ni bilo ležalnikov in druge opreme. Zaposleni so morali redno razkuževati stranišča in garderobe.

“Kopalci so upoštevali večino navodil. Najtežje je bilo vstopanje z maskami v zaprte prostore in ponovno razkuževanje rok. Ob vljudnih opozorilih zaposlenih in reševalcev iz vode se vse da.”

Več o tem, tudi nekaterih začetnih težavah, pa v lokalnem časopisu NOVICE.

(Nina Krobat)

1 od 3