Sl. Konjice: Baumüller Dravinja razkužena, okužena zaposlena sta dobro

V konjiškem podjetju Baumüller Dravinja so v sredo razkužili prostore. Z delom nadaljujejo.

Poročali smo, da so okužbo s koronavirusom potrdili pri dveh zaposlenih v konjiškem podjetju Baumüller Dravinja. Oba se po navedbah vodstva dobro počutita.

Podatkov, da bi zbolel še kdo od zaposlenih, prokurist Jožef Klajnšek nima. V sredo so prostore razkužili zaposleni iz Nacionalnega laboratorija za zdravo okolje in hrano, je povedal.

“Delo ne poteka normalno. Zaradi odsotnosti sodelavcev krpamo in prilagajamo delovne skupine, kolikor je mogoče,” je dodal prokurist.

V nadaljevanju povzemamo njihovo sporočilo za javnost.

Zaposlena se dobro počutita

V sporočilu so zapisali, da v drugih podjetjih znotraj skupine Baumüller okužb pri zaposlenih niso zaznali.

“Tako zaposleni kot osebe, ki so bile v neposrednem stiku, so bili takoj premeščeni v karanteno. Osebje je bilo takoj obveščeno o okužbi. Eden od obeh okuženih ima trenutno blage simptome in dobro okreva, drugi zaposleni pa do sedaj nima nikakršnih simptomov. Zaposleni iz slovenske podružnice niso imeli nobenega stika z drugimi enotami, tako da prenos na druge lokacije ni mogoč,” so zapisali v podjetju.

Proizvodnja je bila začasno prekinjena

Proizvodnjo v Sloveniji so z namenom zaščite vseh zaposlenih zaradi popolne dezinfekcije obrata začasno ustavili. Proizvodnja se je včeraj znova zagnala.

“Krizni načrt, ki je bil pripravljen za vse članice skupine Baumüller, je bil v obratu Dravinja vpeljan že februarja. Z 28. februarjem 2020 so odpovedali in prepovedali vse zunanje obiske. Poleg tega so v največji možni meri poskrbeli za razkuževanje. Delo v pisarnah so organizirali tako, da dela čim manj oseb v istem prostoru. Poleg tega se je za velik del administrativnega osebja zasedenost prostorov pravočasno zmanjšala. Kjer to ni mogoče, so zaposlenim ponudili delo od doma. Da bi preprečili širjenje virusa, je do nadaljnjega v podjetju ukinjena organizirana prehrana.

Tudi v prostorih proizvodnje so bili uvedeni številni ukrepi za zaščito zaposlenih. Na razpolago so razkužila, posamezne delovne izmene se med seboj ne srečujejo, odmori za posamezne manjše skupine so ločeni, vse z namenom, da bi zmanjšali stike med zaposlenimi in s tem tveganje za okužbo, hkrati pa je s tem omogočena zadostna razdalja med zaposlenimi. Vsi zaposleni so bili na podrobnih informativnih sestankih obveščeni, da so odgovorni za spoštovanje teh ukrepov zaradi lastne zaščite in zaščite svojih sodelavcev,” zatrjujejo v podjetju.

300 delovnih mest

V Slovenskih Konjicah sicer izdelujejo predvsem izdelke iz tanke pločevine, v glavnem elektro-stikalne omare, krmilne sestave in ohišja.

“Ukrepi za takojšnjo ponovno vzpostavitev proizvodnje bi morali zadostovati, da se bomo v veliki meri izognili zamudam pri dobavi za naše stranke. Hkrati ti hitri ukrepi zagotavljajo prihodnost proizvodnega obrata v Slovenskih Konjicah in s tem ohranitev delovnih mest. Obrat Dravinja se v zadnjih letih postopoma širi, izgradnja nove hale za prašno barvanje, investicija vredna preko 4 mio EUR, je že zaključena.

300 zaposlenih trenutno dela na površini 10.000 kvadratnih metrov. S tem Baumüller Dravinja ni le eno od velikih, temveč tudi eno od stalno rastočih podjetij v Sloveniji. Družba Baumüller je trenutno eden izmed pomembnih delodajalcev v državi in želi tudi v prihodnje v sodelovanju s svojimi strankami ohraniti svoj položaj in se razvijati,” so še dodali v včerajšnjem sporočilu za javnost.

(N. K.)