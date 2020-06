Sl. Konjice: v Avto Kuk združujejo paleto različnih storitev

V konjiškem podjetju Avto Kuk združujejo paleto različnih storitev.

Delo v teh dneh pri njih poteka že precej običajno. Stranke se sicer na servis avtomobilov še vedno raje naročijo po telefonu, je povedal lastnik podjetja Andrej Kuk. “In trudimo se, da so stranke naročene tako, da se ne srečujejo.”

Menjave pnevmatik, nastavitve podvozij in polnjenje klim

V dneh po koncu epidemije so imeli njihovi zaposleni največ dela z menjavo pnevmatik. “Stranke v tem času najbolj opazijo obrabo pnevmatik, zato je trenutno največje povpraševanje po optični nastavitvi podvozja, zaradi višjih temperatur pa se je začela sezona polnjenja klimatskih naprav,” opaža lastnik podjetja Andrej Kuk.

Pestra paleta storitev

Dodaja, da si skupaj z zaposlenimi želijo prebroditi ‘korona krizo’ in stranke presenetiti s kakovostnimi sotritvami. Ocenjuje, da je ena od njihovih prednosti sodobna tehnologija: tako imajo med drugim najnovejšo napravo za optično nastavitev podvozja (3D optika) z možnostjo nastavitve osebnih in kombiniranih vozil ter tudi avtodomov.

Med prednostmi je tudi dejstvo, da je strankam na voljo cela paleta različnih storitev. “Omogočamo kompletno vzdrževanje jeklenega konjička z najsodobnejšo opremo v novi delavnici na Liptovski 2 v Slovenskih Konjicah,” dodaja Kuk in poudarja, da v podjetju delujejo kot ekipa, kar stranke opazijo in se k njim tudi vračajo.

Družbeno odgovorni

Avto Kuk je sicer družbeno odgovorno podjetje, ki med drugim podpira tudi vso medijsko poročanje o 8. Konjiškem maratonu na Radiu Rogla.

S tem še posebno podpirajo spremljevalne dejavnosti maratona, ki so pomembne za širšo okolje, na primer Glasbeni maraton Konjiškega maratona in Radia Rogla.

Vsebine Konjiškega maratona na Radiu Rogla za vas omogoča: