Sl. Bistrica: Zjutraj na Štajerski avtocesti in tudi regionalki več kilometrski zastoji

Poti od Slovenske Bistrice do Ljubljane, pa tudi do Maribora so bile danes zjutraj in dopoldne za marsikoga zelo dolge, merjeno s časom.

Že ponoči, malo pred tretjo zjutraj, je na avtocesti – med izvozoma Slovenska Bistrica sever in jug – tovorno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok. Policisti so ugotovili, da je 60-letni poljski državljan vozil tovorni avtomobil iz smeri Maribora proti Ljubljani. Pri izvozu za Slovensko Bistrico je zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal izven vozišča, zaradi česar se je tovorno vozilo s pripetim priklopnikom, v katerem so bile zamrznjene svinjske polovice, prevrnilo. V nesreči je v kabini tovornega vozila ostal ukleščen voznik, zaradi česar so bili na kraj poklicani gasilci, ki so voznika rešili iz kabine.

Avtocesta iz smeri Maribora proti Ljubljani je bila zaprta za ves promet do 9.30 ure, ko so sprostili prehitevalni pas. Prav tako je bil oviran promet po prehitevalnem pasu iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Voznik se je v nesreči lažje telesno poškodoval in mu bo izrečena globa. Za odpravo posledic nesreče je poskrbel DARS.

Na štajerski avtocesti so tako zjutraj v obe smeri nastajale več kilometrske zastoji, dolgi tudi več kot deset kilometrov. Gneča in zastoji so bili tudi na regionalni cesti med Mariborom in Celjem ter v širši okolici, saj so priporočali obvoze tudi preko Ptuja, Majšperka, Poljčan in Slovenskih Konjic. (Foto: PGD Sl. Bistrica)