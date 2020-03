Sl. Bistrica: zdravstveni dom ni zaprt! Se pa spreminja način dela!

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so danes prejeli kar nekaj prestrašenih klicev pacientov, ki so dobili informacijo, da se zdravstveni dom zapira. To ne drži. »Smo pa precej spremenili dostop do doma. Toda vsi, ki so zares nujni, bodo oskrbljeni,« poudarja direktorica Jožefa Lešnik Hren.

»Vsi, ki bodo prihajali v dom, bodo morali skozi posebne postopke, ki veljajo v času epidemije. Vstop v zdravstveni dom bo možen preko triaže, ki bo od naslednjega tedna še strožja, kot je bila v tem in prejšnjem tednu. Triaža bo ocenjevala, ali so ljudje sumljivi na okužbo s koronavirusom ali ne in jih nato usmerila v ustrezno ambulanto,« pojani zdravnica. Enako bo organizirana tudi pediatrija; torej ločeno bodo pregledovali otroke, ki so morda okuženi s koronavirusom in tiste, ki niso. Vhod v triažo bo s strani parkirišča. Tam so zdaj tudi dodatni kontejnerji, ki služijo kot izolacijski prostor, ograje in napisi, ki usmerjajo paciente.

Tak način dela pomeni, da pacient ne bo mogel do izbranega osebnega zdravnika, saj bodo sledni razporejeni na določena delovišča (ambulante).

Kako do zdravniške pomoči?

Od ponedeljka dalje velja; kdor potrebuje zdravstveno pomoč, naj pokliče na številko zdravstvenega doma: 02/ 843 27 00 (tu so vzpostavili še dve dodatni liniji, zato bo številka laže dosegljiva), in zdravstveni delavec ga bo preusmeril naprej.

Med vikendom deluje le dežurna služba, ki je namenjena nujni medicinski pomoči (klic 112). Če sumite, da ste zboleli za COVID 19 in menite, da imate take težave, da potrebujete pregled, pa lahko dežurno službo pokličete tudi na telefonsko številko 041 345 659 (toda ta številka prav zaradi izvajanja NPM ni ves čas dosegljiva).

Vse druge informacije o bolezni, zaščitnih in drugih ukrepih poiščite na spletni strani NIJZ, svetujejo v zdravstvenem domu. (B. Petelinšek)