Sl. Bistrica: V Zdravstvenem domu postopno odpirajo ambulante

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica postopno vpeljujejo nekatere dejavnosti, ki so jih zaradi epidemije začasno ukinili. Spet deluje fizioterapija, odprta je nevrološka ambulanta, ultrazvok, rentgen, pa tudi ambulanta medicine dela, prometa in športa, predvsem za nujne preglede. Začeli so tudi z rednimi cepljenji tako odraslih kot šolskih in predšolskih otrok. Seveda pa vse poteka pod strogimi zaščitnimi ukrepi.

Novih okužb ni

Sicer pa so v vodstvu Zdravstvenega doma zadovoljni s podatki, ki kažejo, da se epidemija umirja. V občini Slovenska Bistrica je uradno za covid-19 obolelo 13 pacientov, od teh jih je 9 predvidoma že zdravih. V občini Oplotnica je 6 okuženih, tudi tam novih obolenj zadnje dni ne beležijo. Medtem ko v sosednjih občinah Poljčane in Makole okuženih ni bilo.

»Najbolj zadovoljni smo seveda, da okužba ni prišla v domova za starejše v Poljčanah in Slovenski Bistrici, da so še vedno zdravi tako stanovalci, kakor zaposleni. Tudi naši zaposleni so načeloma vsi zdravi. To so podatki, ki potrjujejo, da so bili naši ukrepi dobri,« ocenjuje direktorica, zdravnica Jožefa Lešnik Hren.

Kmalu novo vodstvo

Bistriški zdravstveni dom Jožefa Lešnik Hren vodi že dobrih dvajset let. Kmalu bo zaključila svoj zadnji mandat vodenja, saj se na vnovični razpis ni prijavila. Svet zavoda je za njeno naslednico izbral ekonomistko mag. Urško Sedmak, dosedanjo pomočnico direktorice za finančno-računovodske zadeve. Vodenje zdravstvenega doma naj bi prevzela v sredini maja. Z njenim imenovanjem morajo soglašati še občinski sveti vseh štirih občin ustanoviteljic. (B. Petelinšek)