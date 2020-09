Sl. Bistrica: Prireditve Podobe bistriških domačij letos ne bo!

Začetek septembra v Slovenski Bistrici tradicionalno zaznamuje osrednja občinska prireditev Podobe bistriških domačij. Dogajanje je kot preplet nesnovne kulturne dediščine, kmetijstva in turizma v Slovensko Bistrico v preteklih letih privabljalo številne obiskovalce. Toda prireditve letos ne bo, so sporočili iz Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica. »Razmere zaradi koronavirusa ne dopuščajo varne organizacije take prireditve. Kar dolgo smo tehtali pozitivne in tvegane plati organizacije tega dogodka, ki smo ga letos nameravali obogatiti še s prvo bistriško odprto kuhinjo. A v obstoječih epidemioloških razmerah smo se naposled odločili, da prireditev letos izpustimo in bo spet prihodnje leto,« je povedal v.d. direktor RIC-a Tomaž Repnik.

V okviru Podob je zadnjih pet let potekal tudi Rokodelski praznik – eden od dogodkov Slovenskega rokodelskega festivala. A tudi tega dogodka ne bo. Pristnih predstavitev starih obrti in običajev ter prikazov rokodelskih znanj in veščin, s katerimi so rokodelke in rokodelci navduševali pretekla leta, si torej ne bo moč ogledati. So pa zato v knjižnici v Slovenski Bistrici pripravili razstavo izdelkov, ki so plod tradicionalnih znanj in so nastali z željo po njihovi ohranitvi. Razstava bo na ogled do sredine septembra.