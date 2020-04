Sl. Bistrica: od danes odprta tenis igrišča, predvidoma jutri tudi atletska steza in balinišče

Ukrepi za omejitev epidemije se postopno sproščajo. V Slovenski Bistrici so od danes spet dovoljene nekatere športno-rekreativne storitve na prostem, toda pod določenimi pogoji, ki pa jih je ponekod težko zagotoviti.

Direktor Javnega zavoda za šport Marjan Štimec pojasni, da so pred odprtjem ‘dovoljenih’ igrišč počakali na navodila panožnih zvez. »Danes smo že odprli tenis igrišča, saj je bila Tenis zveza prva, ki je dala navodila. Golfa imamo. Balinišče bo odprlo, ko dobimo navodila Balinarske zveze Slovenije, kako je z razkuževanjem krogel. Od Aletske zveze Slovenije še čakamo, da določi optimalno število ljudi, ki lahko hkrati uporablja atletski stadion. Mislim pa, da bo jutri vse to odprto,« napoveduje Štimec in doda, da si v zavodu želijo, da bi se ljudje čim bolj rekreirali, toda poskrbeti morajo za to, da bo varno. »To je glavni cilj.«

Pogoji uporabe

Pri vseh omenjenih športno-rekreativnih storitvah morajo uporabniki slediti navodilom, pri tenisu na primer lahko igrata le dva igralca, žogice morata po igri uničiti ali jih dati za 72 ur v karanteno. Zadrževanje v klubskih prostorih ni dovoljeno, garderobe so zaklenjene …

Kolektivni športi niso dovoljeni

Večino športnih igrišč ostaja zaprtih; denimo za nogomet, košarko, odbojko, saj kolektivne športne igre še niso dovoljene, prav tako ni dovoljena uporaba fitnesa na prostem.

TC Vintgar Kuki odpira zunanja igrišča

Tudi Tenis center Vintgar Kuki (na fotografiji) z današnjim dnem odpira igrišča na prostem. (B. Petelinšek)