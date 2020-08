Sl. Bistrica: Kaj se nahaja v stari konjušnici?

Na Partizanski ulici 24 stoji prav posebna zgradba iz 17. stoletja. Navzven zgleda stavba malodane zapuščena, čeprav se na dvorišču okrog nje v poletnih mesecih pogosto odvijajo veselice in koncerti. Zanimalo nas je, čemu tako stara zgradba služi danes?

Stavba je prvotno služila kot konjušnica in kovačija in je del kompleksa bistriškega parka. Pred drugo svetovno vojno je družina grofov Attems v prostorih zgradbe uredila hleve, v katerih so imeli krave. Po drugi svetovni vojni je gabrov drevored doživel kar nekaj sprememb, leta 1962 pa so v prostorih nekdanje konjušnice ustanovili podjetje Žaga in mizarstvo, kasnejši EMMI Slovenska Bistrica. V osemdesetih letih je prostore prevzelo podjetje Planika in tam uredilo gradbeni center. Na začetku novega tisočletja je v nekdanji konjušnici začelo obratovati podjetje Crouzet, ki je izdelovalo elektronske naprave. Po prenehanju delovanja podjetja Crouzet, je prostore pridobila Občina Slovenska Bistrica in jih obnovila.

Danes o v prvem nadstropju različni poslovni prostori, v pritličju pa so od leta 2012 najemniki Avto moto klub Classic. V velikem delu pritličja imajo razstavljena starodobna vozila, ki so last članov kluba. Vozila si je možno ogledati zgolj po predhodni najavi ali pa na njihovem sejmu starodobnikov, ki ga organizirajo dvakrat letno. Svoj razstavni prostor pa za javnost odprejo tudi na dan Podob bistriških domačij. V manjšem delu pritličja se trenutno nahaja tudi razstava starih šivalnih strojev, katere idejni vodja je Marjan Babič.

Del pritličja pa trenutno ureja TIC, kjer namerava urediti sobo pobega. Soba pobega je popularna različica avanturistično-detektivske igre, ki poteka v zaprtem prostoru. Pri igri se v sobo zaklene skupino ljudi, ki lahko na prostost pride z namigi, ki so razstavljeni po sobi – pogosto so to različne kode, ključi za ključavnice ter podobni napotki in usmeritve. (A. Sobočan)