Sl. Bistrica: Kaj se nahaja v Graslovem stolpu?

Grasli so bili rodbina nižjih svobodnjakov iz 15. stoletja, ki so se preživljali kot fevdniki stolpov in njim pripadajočih manjših posestev. Pripadnik družine Grasel, Anton Grasel, je v drugi polovici 15. stoletja bil posestnik stolpa, ki stoji na križišču med Slomškovo in Čopovo ulico.

Graslov stolp bi naj v 15. stoletju služil za obrambo mesta. Sklepajo, da je bil del mestnega obzidja, ki je bilo zgrajeno iz petih obrambnih stolpov. Graslov stolp bi naj predstavljal jugozahodni obrambni stolp, vendar zaradi različnih poimenovanj in opisa lege stolpa v zgodovinskih zapisih tega ne morejo z gotovostjo potrditi. Sodeč po arhitekturni zasnovi je stolp bil zgrajen šele v 16. stoletju, kar se ne sklada z ugotovitvami, da je že v 15. stoletju služil kot obrambni stolp. Obstaja možnost, da so prejšnji stolp vmes podrli in nato postavili novega. Tako zgodovina in prvotni namen Graslovega stolpa še danes nista povsem znana.

V začetku 15. stoletja se stolp omenja kot fevd Antona Holleneškega, od njega bi ga naj leta 1478 kupil Anton Grasel. Leta 1485 pa sta stolp pridobila brata Prueschenk. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da je leta 1710 stolp kupil Ignac Marija grof Attems in ga preuredil v kaščo. Po drugi svetovni vojni je stolp služil kot zadružni silos, v katerem so shranjevali žito, zato ga domačini pogosto poznajo tudi pod imenom Žitni stolp, pa tudi Smodniški stolp. Zrnca žita so padala skozi tramove še po prenovi stolpa. Leta 2004 pa je prenovljen stolp začel služiti kot razstaviščni prostor. Danes ga upravlja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, v njem so na ogled razstave različnih avtorjev in tematik. Čas posameznih razstav je odvisen od razstavljalca. Zaradi epidemiološke situacije se v stolpu trenutno ne odvija nobena razstava.

Kljub vsemu se postavlja vprašanje, zakaj se stolp imenuje ravno po Antonu Graslu? Vendarle je bil stolp v njegovi lasti le krajše časovno obdobje … (A. Sobočan)