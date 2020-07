Sl. Bistrica: Jeseni končno začetek del?

Minister za infrastrukturo o gradnji zahodne obvoznice in modernizaciji vozlišča Pragersko: dela bi lahko začeli jeseni.

V občini Slovenska Bistrica je bil včeraj na delovnem obisku minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec s sodelavci. Z županom dr. Ivanom Žagarjem sta govorila predvsem o nadaljevanju projekta zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici ter o projektu vozlišče Pragersko. Na srečanju je prav tako sodelovala državnozborska poslanka, mag. Karmen Furman.

“Želim si, da bi dela na zahodni obvoznici lahko začeli v jesenskih mesecih, ko bi lahko pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje”, je dejal minister.

O modernizaciji vozlišča in železniške postaje Pragersko pa je ocenil: “Gre za zelo pomemben projekt (vreden kar 80 milijonov evrov) ne samo za Občino Slovenska Bistrica, temveč za celotno Slovenijo. Zaradi dolgotrajnega pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja (postopek se vleče že dve leti) se gradnja še ni začela, kljub temu da je izvajalec že izbran, prav tako so pridobljena evropska sredstva v višini 40 milijonov evrov. Ne smemo si privoščiti, da bi zaradi dolgotrajnih postopkov ogrozili evropska sredstva”, je bil jasen minister Vrtovec in med drugim apeliral na Arso, da se izda okoljevarstveno dovoljenje čim prej.