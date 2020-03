Sl. Bistrica: druženje na igralih je prepovedano!

Otroška igrala v Slovenski Bistrici in tudi priljubljeni Bistriški Vintgar so v teh dneh pogosto preveč oblegani, opozarjajo na občini Slovenska Bistrica. Znova pozivajo k odgovornemu obnašanju in samoizolaciji. Župan dr. Ivan Žagar: »Igrišča so potencialno lahko največji vir okužbe, zato velja prepoved. Tudi v Bistriškem Vintgarju naj se ljudje ne družijo. Prav je, da se gibajo, da so v naravi, toda priporočamo, da so skupine manjše, največ 5 ljudi in da držijo razdaljo dveh metrov med sabo.«

