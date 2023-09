Skoraj vedno polno zasedena

Parkiranje. V mestnem jedru so parkirišča večinoma polno zasedena. Tudi garažne hiše Celjani uporabljajo vse raje.

V centru knežjega mesta najdemo kar nekaj parkirišč. V modri coni je 450 parkirnih mest, v II. coni pa kar 2.626. Če k temu dodamo še tri parkirne hiše – Celeiapark, Glazija in Kocbekova, kjer imamo 1.136 parkirnih mest, jih imamo skupaj preko 4.200. Kljub temu so ta vsaj v dopoldanskem času v večini skoraj polno zasedena.

Največja zasedenost ob ponedeljkih, sredah in petkih

Kot je povedal Robert Hostnik iz ZPO Celje, so v Celju ob nekaterih dnevih parkirišča še bolj zasedena kot sicer. To so običajno ponedeljki, srede in petki.

Sicer pa so najbolj zasedena parkirišča: Železniška postaja, Spodnji grad, Turška mačka in ulična parkirišča, ki jih je vedno manj. V mestu namreč urejajo kolesarske poti, zato se nekatera ulična parkirna mesta ukinjajo.

Celjani vedno raje parkirajo v garažnih hišah

V centru imamo, kot rečeno, kar tri garažne hiše, Celeiapark, Glazija in Kocbekova, in vse tri so večino časa zelo zasedene.

Kot je pojasnil Hostnik, je garažna hiša Kocbekova polno zasedena z abonenti. Dnevni obiskovalci mesta tam ne morejo parkirati. Namenjena je torej znanim uporabnikom. Zasedenost garažne hiše Glazija je okrog 70-odstotna. Tam najpogosteje parkirajo zaposleni v Splošni bolnišnici Celje, Zdravstvenem domu Celje in dnevni obiskovalci omenjenih ustanov. Garažna hiša Celeiapark je še bolj zasedena, in sicer okrog 80-odstotno. Zakaj je temu tako in več o cenah parkiranja ter o tem, katero parkirišče je najmanj zasedeno, pa lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas še vedno čaka na prodajnih mestih. (MH)