Skomarje: folklorna skupina gostovala v Srbiji

Člani folklorne skupine Kulturnega umetniškega društva Jurij Vodovnik Skomarje so gostovali v Srbiji pri pobrateni folklorni skupini Kulturnega umetniškega društva Abrašević Arandjelovac. Skupini se že vrsto let srečujeta in sodelujeta ter sta v vseh teh letih sklenili pravo iskreno prijateljstvo.

Po toplem sprejemu, ogledu mesta in izmenjavi bogatih izkušenj so nastopili na tradicionalni prireditvi ‘Šumadijski opanak’ v mestnem parku, kjer je sodelovalo še 6 drugih folklornih skupin iz Srbije. Na koncertu so nastopili že večkrat, tokrat s spletom prekmurskih plesov. Obiskovalce so s svojim nastopom navdušili. Koncert, ki je namenjen ohranjanju kulturne dediščine plesa, je vsako leto dobro obiskan.

Ob slovesu so se vsi strinjali, da je dolgoletno prijateljstvo še potrebno ohranjati in to prenesti tudi na mlajše generacije. Vse to bo mogoče uresničiti brez težav, saj imata obe folklorni skupini veliko mladih plesalcev, ki z veseljem ohranjajo dediščino plesa. (T. V.)

