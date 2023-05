Škodljiva češnjeva muha napade po cvetenju.

Vsak sadjar si želi pridelati lepe, sočne in predvsem zdravju ustrezne plodove. Pri boju s škodljivci se zelo dobro obnesejo lepljive rumene plošče. Vedeti moramo le, kdaj nam določen škodljivec naredi največ škode na plodovih in takrat jih razobesimo. V maju izobešamo plošče proti češnjevi muhi, na češnjeva drevesa, ki so odcvetela.

Češnjeva muha je nekoliko manjša od hišne muhe in ima na hrbtu značilno rumeno liso. Postaja vse bolj škodljiva, saj češnje uničuje v takem obsegu, da se marsikdaj češnjevega drevesa sploh ne splača obirati. Napad muhe je zlasti močan v toplih mesecih. Najbolj ogrožene so češnje, višnje, dren in kovačnik.

