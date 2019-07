Sivko žanjemo dopoldne in sušimo v senci

Sivko žanjemo v času polnega cveta, saj takrat sivka vsebuje največ eteričnih olj.

Rezanja se lotite na suh poletni dan, primeren bo dopoldanski čas. Klasje zvežite v manjše snope in jih shranite v suh, temen in zračen prostor, kjer se bodo lahko počasi posušili. Nikar jih ne sušite na direktnem soncu, saj bodo sončni žarki obledeli barvo modro vijoličnih cvetov. Sušite jih lahko tako, da šopke obesite za stebla, če pa boste rastlino sušili na ravni podlagi, je ne pozabite podložiti s časopisnim papirjem in jo med sušenjem večkrat obrniti.

Preprosto sivko povežemo v šopke ter jih obrnemo navzdol in obesimo, da se sušijo. Vendar moramo paziti, da sušimo v senci in nekje, kjer je zračnost. Ko skupaj povezujemo socvetja sivke, moramo paziti tudi na to, da skupaj ne povežemo preveč stebelc. Med sušenjem sivko obračamo, saj s tem že med samim sušenjem opazimo morebitne nepravilnosti.

Sivke pa ne sušimo vedno. Pravijo, da sivka takoj po žetvi vsebuje največ eteričnih olj. Prav tako največ olj dobijo iz sveže sivke. Zato jo destilirajo takoj po žetvi in tako pridobijo eterično olje. Sveža sivka se lahko uporabi tudi v kulinariki.

Sivka je zelo uporabna, od obešanja šopkov sivke ali blazinic napolnjenih s suhimi cvetovi v omaro z oblačili za preganjanje moljev in hkrati odišavljenje oblačil, do uporabe v zdravilne namene in v kulinariki. Vedno bolj se uporablja tudi za dekoracijo, šopek sveže ali posušene sivke bo dal vašemu domu lep izgled, hkrati pa še prijeten vonj.