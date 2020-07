Sivka – če smo utrujeni nas poživi, če smo nervozni nas pomiri.

Uporaba sivke v kozmetične namene ni nova, že stoletja nazaj so sivkine cvetove uporabljali v kopelih, njene pomirjujoče učinke pa cenimo še danes, saj izvlečke najdemo v številnih kozmetičnih sredstvih za poškodovano ali občutljivo kožo.

Vonj sivke z našega telesa srka negativne energije. Če nas muči napetost ali tesnoba, si lahko pripravimo pomirjujočo sivkino kopel. Sivka je primerna za problematično kožo (luskavica, glivična vnetja, akne, dermatitis), zdravi notranje organe, blaži trebušne in menstrualne krče, uravnava hormonsko neravnovesje v menopavzi, spodbuja delovanje ledvic in ugodno deluje ob depresivnih stanjih in žalosti.

Eterično olje sivke ima kot naravni antiseptik širok spekter delovanja. Pomaga pri pikih žuželk in celjenju ranic ali ureznin. Eterična olja sivke imajo pomirjevalni in izravnalni učinek. Če smo utrujeni nas poživi, če smo nervozni nas pomiri. Sivkino eterično olje lahko prežene celo glavobol.

Čaj iz sivke, ki pomirja in krepi spanec: 2 čajni žlički sivkinih cvetov prelijemo z eno skodelico vroče vode, pustimo 10 minut in nato precedimo. Osladimo z medom. Tako pripravljen čaj pijemo pred spanjem.