Sinoči huda nesreča pri Konjicah – štirje ranjeni, eden mrtev

Huda prometna nesreča se je sinoči zgodila med Zrečami in Slovenskimi Konjicami, v Zečaj. Ob 20.25 sta čelno trčili dve osebni vozili, pri čemar so se štiri osebe poškodovale, ena pa je umrla.

Gasilci PGD Slovenske Konjice so protinaletno in požarno zavarovali kraj in ga razsvetlili, odklopili akumulatorje na vozilih, nudili pomoč reševalcem NMP Slovenske Konjice in Celje pri oskrbi poškodovanih, s tehničnim posegom iz vozila izvlekli preminulo osebo, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in jih očistili. Reševalci NMP Celje in Sl.Konjice so štiri poškodovane prepeljali v Splošno bolnico Celje v nadaljno oskrbo.