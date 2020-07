Simon Sešlar: “Celjska zgodba je dobra za slovenski nogomet”

Da so naslov državnega prvaka v nogometu v prejšnji teden končani sezoni osvojili Celjani, je za marsikoga veliko presenečenje. Da gre glede na vložen denar v primerjavi z Mariborom in Olimpijo za presenečenje, meni tudi nekdanji igralec Celja in slovenski reprezentant, danes pa trener, ki je že sedel tudi na klopi konjiške Dravinje, Simon Sešlar, ki pa ob tem poudarja, da so v Celju dokazali, da lahko z dobrim delom na dolgi rok tudi z manj denarja naredijo veliko. “Ni vse v okrepitvah iz tujine in denarju. Malo bolj je treba zaupati domači slovenski stroki, ker iz leta v leto dokazuje, da je kakovostna,” meni Sešlar.

Da so Celjani največji uspeh v klubski zgodovini dosegli ravno ob 100-letnici nogometa v Celju, je po besedah Sešlarja še toliko lepše. “Vse skupaj je dobro tudi za slovenski nogomet. Pokazalo se je, da so smernice, ki jih je celjski nogomet nakazal, lahko tudi rezultatsko uspešne,” dodaja.

Več – tudi o tem, kje bo naš sogovornik nadaljeval trenersko kariero pa jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

