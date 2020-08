Simon Rožman iz Štor z nogometaši Rijeke do hrvaškega pokala

Nogometaši Rijeke, ki jih vodi trener Simon Rožman iz Štor, so ubranili naslov zmagovalca hrvaškega pokala. V finalu so sinoči v Šibeniku premagali zagrebško Lokomotivo z 1:0 (0:0). Edini gol je v 76. minuti dosegel Tibor Halilović. Za Rožmana, ki je pred leti sedel tudi na celjski klopi, je to druga lovorika v karieri, slovenski pokal je osvojil že z Domžalami.

“Zmagovalci hrvaškega pokala! Neverjeten zaključek epske, nepozabne in – zaradi premora Corone – tudi nenavadne prve sezone v Rijeki. Ponosen sem na to ekipo, na vsakega igralca, člana osebja, uprave, ostale uslužbence kluba, sponzorje in seveda naše fantastične navijače. Vse smo dali skozi, na koncu pa lahko proslavimo za tisto, kar smo v lanskem letu tako trdo delali,” je na svojem Facebook profilu zapisal Rožman.

Foto: Facebook Simon Rožman