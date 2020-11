SIMON KOFFI: »Ko spremeniš od nekoga dan na lepše, si naredil dovolj«

Simon Koffi piše svojo športno kariero že od majhnih nog. Vse se je začelo v Slonokoščeni obali, kjer se je Simon prvič začel poditi za nogometno žogo. Profesionalno nogometno kariero je zaključil leta 2014 v francoskem klubu Toulouse. Danes še rekreativno igra za rogaški klub NK Mons Claudius, svojo športno pot pa je preusmeril v osebno treniranje, ki dosega velike rezultate.

Navdušenje nad nogometom se je pokazalo, ko je bil Simon še majhen fantek. Nogomet je tako predstavljal vsakdan njegovega mladega življenja, dokler ga ni to pripeljalo do prve velike odločitve. Leta 2001, ko je bil star 19 let, je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo s CA Bizertin v Tuniziji. Vse od leta 2001 pa do 2009 je igral v tunizijski prvi ligi v klubih, kot so: CA Bizertin, Gafsa, Jendouba, Hammam-Souse itd. Svojo nogometno pot je krepil tudi v Libiji, kjer je leta 2009 podpisal enoletno pogodbo. Igral je tudi v Združenih arabskih emiratih, Libanonu, Franciji in Sudanu, kjer je leta 2013 nastopil v sudanski premier ligi in sudanskem coupu. Svojo profesionalno kariero je zaključil pred dobrimi tremi leti v francoskem klubu Toulouse. Danes rekreativno igra še za lokalni rogaški nogometni klub NK Mons Claudius.

Športna pot v Sloveniji in športno treniranje V Slovenijo ga je pripeljala ljubezen. Ampak ne ljubezen do nogometa, temveč ljubezen do žene Doris, s katero danes uspešno vodita klub K.Simonfit. Simon razlaga, da mu Slovenija ni predstavljala velike novosti, saj je skozi igranje profesionalnega nogometa obiskal veliko držav in je tako spoznal evropsko in neevropsko življenje. Pravi, da je v času svoje profesionalne nogometne kariere svojo družino v Slonokoščeni obali videl zelo malo (največ 14 dni skupaj). Simon je zanimanje za športno treniranje pokazal že v nogometni karieri, svojo željo pa je uresničil, ko je diplomiral na Nacionalni akademiji za športno medicino v Združenih državah Amerike. Tako je postal licenciran športni trener, vsakih 6 mesecev pa se tudi dodatno izobražuje in v svojo kolekcijo športnih licenc dodaja nove. Z ženo Doris sta tako ustanovila K.Simonfit, kjer danes Simon izvaja individualne in skupinske treninge, treninge v paru, športne urice za otroke, športne priprave, kondicijske treninge itd. Pridobil je tudi licenco za treniranje profesionalnih športnikov, zato izvaja tudi kondicijske in pripravljalne treninge za slatinske nogometaše in nogometaše iz kluba NK Radomlje, prav tako pa izvaja online treninge za profesionalne nogometaše iz drugih držav.

Kaj Simon sporoča bralcem? »Življenje je prekratko. Delaj to, kar te dela srečnega. Skrbi za svoje telo, ljubi ga takšnega, kot je in spoštuj samega sebe. Danes nekdo leži v bolnici in ne more hoditi. Bodi hvaležen, da si tukaj, da si zdrav. Varuj svoje zdravje, ostani pozitiven in bodi srečen, saj sreča je tisti pravi ključ do lepega življenja. In ne pozabi – življenje je kot nogometna žoga. Obrača se. Enkrat si spodaj, drugič zgoraj.«

Več o K.Simonfitu, o treningih in korona času preberite v aktualni številki Rogaških novic. (J. Č.)

