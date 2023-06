V Kopru je potekalo sedemintrideseto srečanje delavcev komunalnega gospodarstva, ki so se ga tradicionalno udeležili tudi zaposleni v družbi Simbio. Komunaliada 2023 je potekala v 20 športnih in 4 tradicionalnih delavskih disciplinah. Svojo premoč v odbojki je znova dokazala ekipa Simbia (na sliki), ki je pometla z vso konkurenco. V lokostrelstvu so bili srebrni Jure Svetičič, Iztok Agrež in Damjan Gobec, v plavanju pa bronasta Edvard Jazbinšek in Žan Sitar. Foto: Uroš Urlep

