Silvestrsko ličenje: Čas bleščic in svetlikajočih senčil

V mesecu decembru, ko se zabave in srečanja kar vrstijo, se na zabavah radi pokažemo v najlepši luči. Še posebno pozornost pa ženske rada namenimo ličenju za nadaljšo noč v letu. Skupaj z vizažistko Moniko Jurgec iz MK Beauty Fit-a smo pripravili nekaj napotkov za čudovit novoletni make up.

V letošnjem letu so do izraza prišle obrvi in eyeliner črte. Prevladale so nežne barve, prelivajoče z glitterji, glow efekt na določenih delih obraza in seveda nežen contouring. Bliža pa se čas, ko lahko brez pomislekov sežemo po svetlikajočih senčilih, se poi-gramo z barvito izbiro senčil in kot dodatek uporabimo bleščice.

Odprite svoj predal z ličili in v svoji paleti senčil uporabite mat svetlo barvo s katero zmatirate veko. Sledi nanos senčila toplega tona (ki je lahko tudi intenzivnejši) na področje cele veke. Nato zabrišite do linije nad očesnim pregibom. Ob kotičkih očesa pa uporabite temnejše odten-ke in zatemnite v obliki lune. Po želji lahko tudi ob očesni liniji spodaj, zatemnite in na koncu dodate bleščice ter umetne trepalnice.

Ker pa doma vedno nimamo vsega, kar potrebujemo za vrhunsko ličenje, vam ob posebnih pri-ložnostih svetujemo obisk profesionalca.