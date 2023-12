Silvestrski prigrizek: Polžki z mortadelo

Sestavine:

zavitek listnatega testa

200 g narezane mortadele

200 g rezin sira (edamec)

180 g kisle smetane

bazilika in origano

sol in poper

Priprava

1. korak:

Listnato testo razvaljamo na velikost pekača. Delo si lahko olajšamo, če kupimo že razvaljano testo.

2. korak:

Po celotnem testu razmažemo kislo smetano in potresemo s poljubnimi začimbami. Pazimo, da ne solimo preveč, saj sol vsebujejo že sestavine. Nato po testu razporedimo oz. naložimo eno zraven druge najprej rezine mortadele, nato pa še sira. Če želimo, lahko mortadelo in sir prej narežemo na koščke. Ob spodnjem robu pustimo kakšne tri centimetre praznega testa, da ga bomo lažje zvili.

3. korak:

Obloženo testo zvijemo v rolado, nato pa ga previdno narežemo na dober centimeter široke

kolute. Kolute naložimo v pekač, obložen s papirjem za peko. V segreti pečici jih pečemo

približno 20–30 minut na 180 °C.

Tako imenovane pica polžke običajno pripravljamo s šunko in sirom, vendar jim mortadela in kisla smetana podarita poseben okus. Primerni so tudi za silvestrski prigrizek.