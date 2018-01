V Zrečah so najprej silvestrovali otroci – dopoldne so na parkirišču pred Občino zanje pripravili pravljični program z rajanjem s prazničnim možem, škratom in snežinkami, do poldneva pa so odštevali z otroško penino.

Tudi večerno silvestrovanje so pripravili na parkirišču pred Občino. Za zabavo so tam poskrbeli Original Pohorci.

