Silvestrovanje v Celju in okolici

Silvestrovo. Pestro v Celju pa tudi v številnih okoliških krajih.

Pravljično Celje prehaja v zadnje dejanje. V Zavodu Celeia Celje so skupaj z soorganizatorji letos pripravili več kot 60 različnih dogodkov – večino so jih že izpeljali, zagotovo pa enega največjih dogodkov še pripravljajo. Kot običajno bo v Celju tudi letos silvestrovanje na prostem, in sicer prvič z dvema zasedbama, LPS in Zvita feltna.

Silvestrskega ognjemeta že več let ni v Celju. In tako bo tudi tokrat. Že pred leti so se tako odločili zaradi skrbi za ozračje in živali, tako domače kot gozdne, saj staro mestno jedro Celja leži v neposredni bližini gozdov. Prav tako je ognjemet za občino precejšen finančni zalogaj.

Pestro tudi v okolici

Sicer pa bo za silvestrovo zelo pestro tudi v okoliških krajih. Otroška silvestrovanja poleg Celja napovedujejo tudi v Šentjurju, Slovenskih Konjicah, Zrečah in Oplotnici.

Silvestrovanja ob polnoči pa poleg Celja napovedujejo tudi v Slovenskih Konjicah, Rogaški Slatini, Velenju, Šoštanju, … V Rogaški Slatini bodo v novo leto stopili z ansamblom Unikat, v Slovenskih Konjicah z SOS kvintet-om. V Velenju bo zbrane zabavala Tanja Žagar, enega največjih silvestrovanj na Štajerskem pa pripravljajo v Šoštanju. Tam so se odločili za prvi silvestrski betl oziroma dvoboj dveh pomembnih ‘playerjev’ na glasbenem področju. V leto 2024 bodo vstopili z Modrijani in Ansamblom Stil.

V Žalcu pripravljajo otroško silvestrovanje v Domu II. slovenskega tabora Žalec s predstavo Sneguljčica. Obetata pa se tudi silvestrska stand up predstava s kozarcem penine s Perico Jerkovićem in Robijem Petanom in silvestrovanje na prostem s skupino Power Band.

V Laškem pa se bodo od starega leta poslovili že jutri, 29. 12.. Pripravljajo namreč Slovo od starega leta s skupino VamPir ter Rock Partyzani.