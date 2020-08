Shranimo okus poletja za zimo – sušenje in vkuhavanje paradižnika

Paradižnikova mezga

3 kg zelo zrelega paradižnika

200 g sladkorja

3 žličke soli

sesekljana bazilika

Paradižnik operemo, očistimo, narežemo na koščke in ga damo kuhat. Kuhamo na majhni temperaturi, da počasi vre. Mešamo, da se ne prismodi. Ko vidimo, da začne razpadati, vzamemo palični mešalnik in ga spasiramo. Dodamo sladkor, sol in sesekljano baziliko ter pustimo vreti še kakšnih 10 minut.

Pripravimo si čiste in dobro osušene kozarčke za vlaganje ter vanje nalijemo kuhano paradižnikovo mezgo. Dobro zapremo in jih postavimo “na pokrovčke”, da se začnejo ohlajati. Dobro pokrijemo in tako pokrite pustimo približno 2 uri, nato jih obrnemo in jih počasi ohladimo do konca.

1 od 2

Sušenje v pečici

Pečico segrejte na 220 stopinj Celzija. Prepolovite sedem ali osem velikih paradižnikov, prelijte jih z olivnim oljem in začinite s poprom in soljo. Paradižnike razporedite po pekaču, ki ste ga predhodno obložili s peki papirjem. Pladenj položite v vročo pečico in njeno temperaturo zmanjšajte na najnižjo (50 stopinj Celzija). Paradižnike sušite približno 10 ur. Shranite jih v kozarce. Tako pripravljeni lahko v hladilniku počakajo nekaj tednov, zamrznjeni pa pol leta.

1 od 1

Celi olupljeni konzervirani paradižniki

paradižniki

velik lonec

čiste steklene kozarce za vlaganje

Paradižnike dobro operemo in odstranimo poškodovane dele ter pecelj. Pristavimo vodo in počakamo, da zavre. Paradižnike na hitro oparimo v vreli vodi. Paradižnike dobro ohladimo. Ohlajene paradižnike olupimo. Če bi radi odstranili semena, pelate prerežemo po višini na polovico. Paradižnike položimo v sterilne kozarce, tako, da je čim manj prostora med njimi. Po želji jih lahko zalijemo s paradižnikovo mezgo. Kozarce dobro zaprite, saj jih morate pasterizirati vreli vodi. Ko se kozarci ohladijo preverite, če so dobro zaprti.