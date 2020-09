Sezono začeli s komedijo Marjetka, str. 89

Gledališče Celje je slavnostno 70. sezono začelo s komedijo Lutza Hübnerja Marjetka, str. 89 v režiji Andreja Jusa. Prvič v zgodovini gledališča so predstavo uprizorili z dvojno zasedbo, uprizoritev pa je imela tako kar dve premieri, prejšnjo sredo in petek. Na odrskih deskah smo lahko videli, v prvi ekipi, Branka Završana, Beti Strgar in Urbana Kuntariča, v drugi pa Renata Jenčka, Živo Selan in Luka Bokšana. Glede na vse omejitve, ki jih morajo upoštevati v gledališču, si lahko predstave na malem odru trenutno ogleda 17 obiskovalcev, na velik oder pa če, odprejo še galerijo, maksimalno 80 obiskovalcev, če pa zgolj parter in balkon pa 57 obiskovalcev.

Uspešnica nemških in tujih odrov

Komedija Marjetka, str. 89 je bila krstno uprizorjena leta 1997 in je postala velika uspešnica nemških in tujih odrov. V njej je Hübner uporabil znan Marjetkin monolog iz Goethejevega Fausta po njunem srečanju. Kar je v običajnem gledališkem procesu namenjeno le gledališkim ustvarjalcem, v komediji postane gonilo komičnih situacij. Publiki s preigravanjem monologa razkrivajo, kaj se sploh dogaja na vajah, kako se rojeva predstava, kaj vse je potrebno, da se predstava lahko rodi. Pogosto je ustvarjalni proces odvisen od dobrega razpoloženja ustvarjalcev, banalnih življenjskih situacij, v katerih se znajdejo, njihove tolerance, dobre volje, naklonjenosti, razumevanja, od tehničnih do finančnih zmožnosti gledališča.