Šest razlogov za šesti Uniorjev tek

V nedeljo bodo planjave Rogle znova prizorišče 5-kilometrskega brezplačnega Uniorjevega teka, ki privablja rekreativce od blizu in daleč. Še vedno se lahko prijavite. Organizatorji pravijo, da je razlogov za udeležbo vsaj šest.

Lani teklo 120 rekreativcev

Poudariti velja, da je Uniorjev tek še vedno brezplačen Ponuja edinstveno 5-kilometrska traso preko mehkih pohorskih planj in mimo dišečih zelenih smrek. Zrak na Rogli je svež! Tek na 1500 m nadmorske višine in blagodejna klima krepita naše zdravje. Sočasno bo na Rogli tudi tradicionalni Kovaški piknik. Čeprav je tek brezplačen, pa so organizatorji za zmagovalke in zmagovalce pripravili bogate nagrade – vikend najem bungalova na Rogli, Uniorjevo ročno orodje, masaža v Wellnessu Idila in startnine za Konjiški maraton. Tek pa lahko izkoristite tudi kot pripravo na Konjiški maraton! Lani se je teka preko zelenih planj na Rogli udeležilo rekordnih 120 tekačev. Organizatorjem je to pomenilo prijetno potrditev, da je tudi drugačna oblika teka, bolj podobna krosu, tekačem zanimiva. Še vedno se lahko prijavite na spletni strani www.konjiskimaraton.si.