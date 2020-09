Septembra že sejemo motovilec in zimske solate

V septembru ne sejemo samo zimske solate in motovilec, posejemo lahko rukolo, špinačo, redkvice, blitvo in radič.

Motovilec sejemo v več intervalih, vsak teden kakšno gredico. Tako bo rasel sproti in ne ves naenkrat. Motovilec sejemo na površino, kjer so prej uspevale vrtnine, kot so krompir, čebula in česen. Na gredicah, kjer je prej rasla solata, motovilec ne bo uspeval. Seme motovilca kali od osem do 14 dni in raste tudi pri štirih stopinjah Celzija. Prvi pridelek nas bo na vrtu razveselil že jeseni, nabirali ga boste lahko tudi še prihodnjo pomlad.

Čas za setev zimske solate je praviloma do začetka oktobra. Septembra in do sredine oktobra jo lahko sadimo tudi s pomočjo sadik. Gredice naj bodo polne, saj v nasprotnem primeru raste samo plevel. Tudi špinačo sejemo vse do začetka oktobra, najbolje v dvotedenskih intervalih. Sejemo jo plitvo, za prst globoko, na razdaljo slabih 30 cm. V tem času jo lahko sejemo na prazne gredice, kjer smo gojili na primer fižol in paradižnik. Špinačo po septembrski setvi zalivamo. Bolje bo uspevala na toplejših legah in poleg stročnic. Kot motovilec, je tudi špinača zelenjava, ki jo lahko uživamo še isto jesen. Špinačo za spomladansko rabo posejemo v drugi polovici septembra.

