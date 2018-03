Dobre štiri kilometre kolesarskih poti bodo v petih letih uredili na območju občine Šentjur. Od tega bo za dobre tri kilometre na novo izgrajenih, kilometer poti pa bodo uredili po obstoječih cestah in kolesarskih povezavah. Več kot milijon evrov vredno naložbo Direkcije za infrastrukturo naj bi končali v petih letih. Gre sicer za del državne kolesarske povezave, ki povezuje Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaško Slatino in Rogatec.

