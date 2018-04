Do konca poletja bodo obnovili odsek ceste Vrbno – Goričica v občini Šentjur. Kot so sporočili z Občine, so pogodbo z izvajalcem za obnovo nekaj več kot 800 metrov dotrajane ceste že podpisali. Cesto bodo razširili, uredili odvodnjavanje, bankine, na novo bodo uredili tudi vodovodno omrežje, kanalizacijo in javno razsvetljavo. Naložba bo Občino stala okoli 430 tisoč evrov.