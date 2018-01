Šentjurski župan Marko Diaci jeseni še tretjič v bitko za župana

Mag. Marko Diaci je za Šentjurske novice že konec lanskega leta napovedal, da bo na jesenskih županskih volitvah znova kandidiral. S kom bo stopil v volilno tekmo, za zdaj še ni znano. Dejal je, da njegovo delo leto dni pred volitvami ne bo po ničemer izstopalo, da bo sledil zastavljenim ciljem, proračunu in nadaljeval začete projekte, da dela ne bo zmanjkalo, prav tako imajo svežnje pripravljenih projektov, kjer računajo na državna in evropska sredstva.

Spomnimo, da so na zadnjih volitvah pred štirimi leti Šentjurčani župana dobili že v prvem krogu. Očitno so bili s prvim Diacijevim mandatom zadovoljni, saj je zanj glasovalo kar 87 odstotkov udeležencev.