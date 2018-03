Šentjurski policisti so v zadnjih dneh opravili hišno preiskavo pri 40-letnemu moškemu in našli prostor za gojenje konoplje. Policisti so našli še 60 metrskih sadik konoplje ter dobrih 15 kg delno posušenih vršičkov konoplje. Prepovedano drogo in opremo so mu zasegli.

40-letnik je sicer elektriko uporabljal mimo števca in elektro podjetje odškodoval vsaj za 10 tisoč evrov. Moškega bodo kazensko ovadili.