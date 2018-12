ŠENTJUR Zraven tam, kjer bo državni denar

Kako se bo šentjurska občina razvijala v letu 2019? Katere bodo prioritete in kolikšne so finančne možnosti? Župan Marko Diaci priznava, da se bodo tudi v prihodnjem letu držali zastavljene politike, ki ji sledijo že vse od leta 2010. »Prednost bodo imeli projekti, ki ji bo sofinancirala država. Zavedati se moramo, da smo premajhna občina, da bi vse lahko plačali sami, zato se moramo zanesti na zunanje vire sredstev. Najprej je potrebno do marca sprejeti proračuna za leti 2019 in 2020, nato pa opredeliti projekte in dogovoriti prioritete.«

V ospredju naj bi bili predvsem vodno gospodarski ukrepi, začetek rekonstrukcije ceste Dole-Ponikva, nadaljevanje izgradnje mreže kolesarskih povezav in sanacija plazov, saj je Šentjur med najbolj plazovitimi območji v državi. Šentjurska občina naj bi na seznamu za (nujno) realizacijo imela približno 70 projektov.

PŠ