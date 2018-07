ŠENTJUR Znova neurje, najhujše na Planini

Sinočnje neurje z močnim nalivom in vetrolomom je v Šentjurju največ težav in škode povzročilo na območju Planine pri Sevnici. V Prapretnem so gasilci iz stanovanjske hiše in ind ustrijskega objekta izčrpali meteorno vodo, v Tajhtah so morali s folijo zaščititi hišo, ki ji je odkrilo streho, v Planinski vasi so streho stanovanjske hiše pokrili s kritino, v Visočah pa so podprli konstrukcijo gospodarskega poslopja, ki ga je poškodoval močan veter.

Težave so imeli tudi v drugih predelih občine. Na cesti Loka pri Žusmu proti Spodnjim Tinskem si tamkajšnji gasilci razžagali in odstranili drevo, ki je padlo na cestišče, v Šentjurju pa na pešpot in kolesarsko stezo. V Kamenem in na Orožnovi v Šentjurju so prav tako pokrivali odkriti stanovanjski hiši, da bi zaščitili imetje prizadetih občanov.

PŠ