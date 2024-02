ŠENTJUR Znova medovita drevesa za novorojence

Občina Šentjur se tudi letos pridružuje pobudi Čebelarske zveze Slovenije in občinskih čebelarskih društev po zasaditvi medovitih dreves. Ta so tokrat namenjana novorojencem, ki so na svet privekali lani, njihovi starši pa imajo do sredine marca možnost oddati spletno prijavo na občinskem portalu.

Zainteresirani bodo sadike prevzeli v sklopu turističnih prireditev Šentjurjevega, ki bodo v aprilu (lani so jih razdelili sto). Namen akcije je poleg simboličnega izraza dobrodošlice novorojenim Šentjurčanom tudi ohranjanje čebel v lokalnem okolju, saj želijo mladim rodovom ohraniti zdravo naravo.

(PŠ)